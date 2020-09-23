Сокращения Tallink затронут 1105 сотрудников, ситуация в туристическом секторе стала критической

По словам Юри Лембера, председателя Независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA), 3 сентября профсоюз получил уведомление от трех дочерних предприятий AS Tallink Grupp о cокращении в общей сложности 1375 рабочих мест. В тот же день EMSA обратился к Центральному союзу профсоюзов Эстонии, группе поддержки профсоюзов Рийгикогу и министру социальных дел с просьбой созвать трехстороннюю встречу, чтобы найти решение между государством, представителями работодателей и работников для предотвращения коллективных сокращений.

“Консультация до сих пор не состоялась, и работодатели Tallink направили в Кассу по безработице уведомление № 2, в котором указывается количество сокращений. На основании этого заявления не позднее 22 октября будут сокращены 1105 сотрудников. У нас были напряженные переговоры с Tallink и удалось договориться об уменьшении количества сокращаемых работников и общих условиях сокращения. Но, на наш взгляд, досадно, что до сих пор нет четких и конкретных решений правительства Республики”, — сказал Лембер. Он также добавил, что для более чем 1100 эстонских семей это будет серьезным испытанием, если один из источников дохода упадет до уровня пособия по безработице, которое составляет 60% от средней заработной платы за последние 12 месяцев.