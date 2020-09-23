Сокращения Tallink затронут 1105 сотрудников, ситуация в туристическом секторе стала критической(1)
Сокращения, о которых Tallink предупреждал в начале сентября, затронут 1105 человек, пишет Ärileht.
Сокращения, о которых Tallink предупреждал в начале сентября, затронут 1105 человек, пишет Ärileht.
По словам Юри Лембера, председателя Независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA), 3 сентября профсоюз получил уведомление от трех дочерних предприятий AS Tallink Grupp о cокращении в общей сложности 1375 рабочих мест. В тот же день EMSA обратился к Центральному союзу профсоюзов Эстонии, группе поддержки профсоюзов Рийгикогу и министру социальных дел с просьбой созвать трехстороннюю встречу, чтобы найти решение между государством, представителями работодателей и работников для предотвращения коллективных сокращений.
“Консультация до сих пор не состоялась, и работодатели Tallink направили в Кассу по безработице уведомление № 2, в котором указывается количество сокращений. На основании этого заявления не позднее 22 октября будут сокращены 1105 сотрудников. У нас были напряженные переговоры с Tallink и удалось договориться об уменьшении количества сокращаемых работников и общих условиях сокращения. Но, на наш взгляд, досадно, что до сих пор нет четких и конкретных решений правительства Республики”, — сказал Лембер. Он также добавил, что для более чем 1100 эстонских семей это будет серьезным испытанием, если один из источников дохода упадет до уровня пособия по безработице, которое составляет 60% от средней заработной платы за последние 12 месяцев.
Сегодня совет EMSA обратился с просьбой к правительству найти быстрое решение для предотвращения массовых увольнений в AS Tallink Grupp.
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпа Петерсона, в многочисленных обращениях и интервью в СМИ они уже ни раз призывали обратить внимание на необходимость помощи пассажирским перевозкам и сектору туризма.
“Мы согласовали наши позиции с Центральным союзом работодателей, и вместе с ними требуем одного — необходимо поддержать сектор туризма и международные перевозки, чтобы избежать масштабной волны банкротств и сохранить способность сектора работать в сложившихся условиях. Вместе мы разработали проект оказания специальных мер компенсации заработной платы в размере 20-25 миллионов евро. Все инициативы профсоюзов и работодателей до сих пор остаются без ответа со стороны правительства”, — добавил Петерсон.
EMSA насчитывает 3 000 членов в морском транспорте, обслуживании портов и гостиничном секторе, включая Tallink и его дочерние компании.
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