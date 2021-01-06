Составлен рейтинг “лучших” и “худших” паспортов мира. На каком же месте эстонский паспорт?

Рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.

На втором месте находится Сингапур — граждане этого города-государства могут беспрепятственно посетить 190 стран. Третье место поделили Германия и Южная Корея — с паспортами этих государств можно без каких-либо визовых трудностей поехать в 189 стран.

Эстония заняла 13-е место в рейтинге. По эстонскому паспорту можно свободно посетить 179 стран. Однако, например, граждане Литвы могут беспрепятственно въехать в 181 государство мира (11 место в рейтинге). Латвия занимает 12 место — с латвийским паспортом без визы можно посетить 180 стран.

ТОП-10 лучших паспортов мира:

1. Япония (191 страна)

2. Сингапур (190 стран)

3. Германия и Южная Корея (189 стран)

4. Финляндия, Италия, Люксембург, Испания (188 стран)

5. Австрия, Дания (187 стран)

6. Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция (186 стран)

7. Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США (185 стран)

8. Австралия, Чехия, Греция, Мальта (184 страны)

9. Канада (183 страны)

10. Венгрия (183 страны)