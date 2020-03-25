Составлен рейтинг самых счастливых стран мира в 2020 году. Кто победитель и на каком месте Эстония?

“Всемирный доклад о счастье” (World Happiness Report) — это результаты ежегодного исследования, публикуемые подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Каждый год сотрудники ООН, рассматривая различные данные благосостояния населения 153 страны мира, составляют рейтинг самых счастливых государств. Уже третий год подряд первенство достается нашему соседу — Финляндии (2018, 2019, 2020 годы). Второе место занимает Дания. За ней следуют Швейцария, Исландия и Норвегия.

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием “Антиутопия”. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.