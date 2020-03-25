Составлен рейтинг самых счастливых стран мира в 2020 году. Кто победитель и на каком месте Эстония?

Страны Северной Европы обычно занимают более высокие позиции в списке, так как большинство из них имеют стабильно функционирующую политическую систему, единичные случаи коррупции и надежную систему социального обеспечения.
По словам составителей рейтинга, счастливое общество — это среда, в которой у каждого человека есть чувство принадлежности к стране, а также доверие к окружающим людям и правительству. Кроме того, жителям этих стран легче справляться с трудностями.
Первая 20-ка рейтинга (всего представлено 153 страны):
1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Норвегия
6. Нидерланды
7. Швеция
8. Новая Зеландия
9. Австрия
10. Люксембург
11. Канада
12. Австралия
13. Великобритания
14. Израиль
15. Коста-Рика
16. Ирландия
17. Германия
18. США
19. Чехия
20. Бельгия
Эстония занимает в рейтинге 51 место, значительно уступив, например, Узбекистану (38 место) или Косово (35 место). Литва занимает 41 место, Латвия - 57 место, Польша - 43 место, Молдова - 70 место, Россия - 73 место, Украина - 123 место, Республика Беларусь - 75 место.
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