25.03.2020, 11:10

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира в 2020 году. Кто победитель и на каком месте Эстония?


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Составлен рейтинг самых счастливых стран мира в 2020 году. Кто победитель и на каком месте Эстония?
Foto: Shutterstock

Недавно ООН опубликовала список самых счастливых стран мира. Несмотря на то, что сейчас весь мир пытается справиться с COVID-19, в это сложное и непредсказуемое время стоит задуматься, чему стоит поучиться у самых счастливых стран.

“Всемирный доклад о счастье” (World Happiness Report) — это результаты ежегодного исследования, публикуемые подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Каждый год сотрудники ООН, рассматривая различные данные благосостояния населения 153 страны мира, составляют рейтинг самых счастливых государств. Уже третий год подряд первенство достается нашему соседу — Финляндии (2018, 2019, 2020 годы). Второе место занимает Дания. За ней следуют Швейцария, Исландия и Норвегия.

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Каждый фактор оценивается по 10-балльной шкале. Каждая страна также сравнивается с гипотетической страной под названием “Антиутопия”. Антиутопия представляет самые низкие национальные средние значения для каждой ключевой переменной и вместе с остаточной ошибкой используется в качестве эталона регрессии.

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Страны Северной Европы обычно занимают более высокие позиции в списке, так как большинство из них имеют стабильно функционирующую политическую систему, единичные случаи коррупции и надежную систему социального обеспечения.

По словам составителей рейтинга, счастливое общество — это среда, в которой у каждого человека есть чувство принадлежности к стране, а также доверие к окружающим людям и правительству. Кроме того, жителям этих стран легче справляться с трудностями.

Первая 20-ка рейтинга (всего представлено 153 страны):
1. Финляндия
2. Дания
3. Швейцария
4. Исландия
5. Норвегия
6. Нидерланды
7. Швеция
8. Новая Зеландия
9. Австрия
10. Люксембург
11. Канада
12. Австралия
13. Великобритания
14. Израиль
15. Коста-Рика
16. Ирландия
17. Германия
18. США
19. Чехия
20. Бельгия

Эстония занимает в рейтинге 51 место, значительно уступив, например, Узбекистану (38 место) или Косово (35 место). Литва занимает 41 место, Латвия - 57 место, Польша - 43 место, Молдова - 70 место, Россия - 73 место, Украина - 123 место, Республика Беларусь - 75 место.

Последние три места занимают Зимбабве, Южный Судан и Афганистан.

Reisijuht
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