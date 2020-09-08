Сотрудники аэропорта заморили пса голодом и оставили погибать в клетке

Сотрудники аэропорта в Чикаго заморили пса голодом, оставив его без еды и воды на трое суток, в результате чего собака погибла в мучениях
Так, по информации издания, несколько овчарок, прибывших из Иордании в аэропорт О’Хара, не могли пройти таможенный контроль на границе из-за отсутствия необходимых прививок. В результате животным пришлось несколько дней жить в грузовом помещении авиагавани в ожидании разрешения на въезд и оформления документов. Из-за плохих условий один из псов погиб в агонии в клетке.
Анонимный источник сообщил полиции о жестоком обращении с питомцами в аэропорту, и на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В итоге всех собак поместили в местный приют, а вице-президента компании Alliance Ground International, обслуживающей грузовые перевозки, обвинили в пренебрежительном отношении к животным.
Тем не менее президент организации Уоррен Джонс (Warren Jones) настаивает на том, что сотрудники Alliance Ground заботились о псах. “Мы купили корм для этих животных, пока таможня и грузоотправитель занимались оформлением документов. Это сложно и долго. Мы перевозим животных каждую неделю, и за 30 лет в нашей компании ни разу не погибало ни одного зверя”, — заверил он.
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