Союз гостиниц и ресторанов Эстонии просит помощи у правительства: без работы сейчас 98% сотрудников. Восстановление сектора займет не меньше года(49)
Так как экономическая деятельность туристического сектора остановилась, Союз гостиниц и ресторанов Эстонии обратился к правительству страны за помощью в смягчении ситуации. Союз предупреждает, что весь сектор продолжит работу с убытками еще 18-24 месяца после окончания пандемии, а полное восстановление индустрии займет очень много времени, пишет Ärileht.
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