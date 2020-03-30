Союз гостиниц и ресторанов Эстонии просит помощи у правительства: без работы сейчас 98% сотрудников. Восстановление сектора займет не меньше года

Предприниматели изо всех сил пытаются найти хотя бы временные решения проблем по уменьшению арендной платы, а также заключают новые соглашения с партнерами в сложившихся условиях. Но все это не будет работать в долгосрочной перспективе.

Три четверти компаний в туристическом секторе — это малые предприятия, которые сильно зависят от текущих оборотных средств. Даже крупные отели и рестораны не будут обладать достаточным количеством денег для дальнейшего ведения бизнеса, если кризис продлится более трех месяцев.

Восстановление туристического сектора не сможет пройти без сокращений или существенного урезания заработной платы, так как все зависит от ряда внешних факторов — например, как быстро откроются границы и как скоро после окончания пандемии люди вернутся к привычным путешествиям.

На это уйдет как минимум 18-24 месяца. В этот восстановительный период весь туристический сектор неминуемо ждут убытки, так как предложения будут превышать спрос из-за недостатка туристов, а любое крупное начинание неизбежно приведет к финансовым потерям.