30.03.2020, 12:39

Союз гостиниц и ресторанов Эстонии просит помощи у правительства: без работы сейчас 98% сотрудников. Восстановление сектора займет не меньше года

 (4)
EST
Peter Roose
Peter RooseFoto: Jaanus Lensment

Так как экономическая деятельность туристического сектора остановилась, Союз гостиниц и ресторанов Эстонии обратился к правительству страны за помощью в смягчении ситуации. Союз предупреждает, что весь сектор продолжит работу с убытками еще 18-24 месяца после окончания пандемии, а полное восстановление индустрии займет очень много времени, пишет Ärileht.

Туризм первым из секторов экономики принял на себя удар из-за объявленной пандемии коронавируса. Но даже после окончания чрезвычайного положения и открытия границ туристический сектор, как прогнозируется, будет восстанавливаться дольше других. Начиная с середины марта и до нынешнего времени аннулированы 100% всех бронирований в гостиницах на период с марта до июня-июля 2020 года, а иногда и вплоть до октября, пишет в обращении правительству Эстонии глава Союза гостиниц и ресторанов Петер Роосе.

95% всех эстонских гостиниц, санаториев и ресторанов закрыты, без работы остались 98% сотрудников. Это означает, что тысячи человек были отправлены в неоплачиваемый или частично оплачиваемый отпуск с целью сохранения рабочих мест и предотвращения массовых сокращений. По крайней мере, на первое время.

Читайте также:

Предприниматели изо всех сил пытаются найти хотя бы временные решения проблем по уменьшению арендной платы, а также заключают новые соглашения с партнерами в сложившихся условиях. Но все это не будет работать в долгосрочной перспективе.

Три четверти компаний в туристическом секторе — это малые предприятия, которые сильно зависят от текущих оборотных средств. Даже крупные отели и рестораны не будут обладать достаточным количеством денег для дальнейшего ведения бизнеса, если кризис продлится более трех месяцев.

Восстановление туристического сектора не сможет пройти без сокращений или существенного урезания заработной платы, так как все зависит от ряда внешних факторов — например, как быстро откроются границы и как скоро после окончания пандемии люди вернутся к привычным путешествиям.

На это уйдет как минимум 18-24 месяца. В этот восстановительный период весь туристический сектор неминуемо ждут убытки, так как предложения будут превышать спрос из-за недостатка туристов, а любое крупное начинание неизбежно приведет к финансовым потерям.

В сложившейся ситуации уже к концу этого года сокращения затронут 30 000 человек (более 50-70% занятых в туристическом секторе).

Поэтому Союз гостиниц и ресторанов Эстонии надеется, что правительство примет пакет государственной помощи. Ожидается, что четкие и простые инструкции, а также дальнейшая реализация всех мер помогут предприятиям заключить с сотрудниками взаимовыгодные соглашения на ближайшие два месяца пока в стране действует чрезвычайная ситуация.

Это лишь краткосрочные меры, но их, конечно же, не достаточно. На данный момент сектор активно решает вопрос, как поддержать предприятия в ближайшие полгода. Учитывая, что пока нет никакого дополнительного пакета помощи туристическому сектору на период восстановления, рассматривается альтернативный вариант, по которому в большинстве случаев более рационально сразу же прибегнуть к сокращениям, чтобы дать работникам возможность получить пособие от Кассы по безработице.

Предложения Союза гостиниц и ресторанов Эстонии, направленные правительству:

* Немедленно разработать новые меры “компенсации заработной платы”, чтобы гарантированно избежать массовой волны сокращений, а также на срок минимум 12 месяцев поддержать те предприятия, где оборот снизился более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все как уже существующие, так и новые меры должны применяться ко всем работникам сферы (независимо от типа занятости), за которых предприятие ранее вносило взносы по страхованию от безработицы.

* Ввести налоговый мораторий в индустрии туризма. Для этого нужно изменить ставку НДС до "0" до конца 2021 года для гостиниц и предприятий общественного питания.

* Отменить специальную налоговую ставку, действующую на услуги общественного питания.

* Дать возможность предприятиям беспроцентно отложить оплату налогов за рабочую силу до конца 2021 года.

* Рассмотреть возможность вдвое сократить ставку подоходного налога до конца 2021 года для физических лиц, занятых в индустрии туризма.

* Сделать трудовое законодательство более гибким и отменить минимум социального налога.

* Предоставить гостиницам и ресторанам использовать расчетный кредит и кредитные гарантии KredEx до конца 2021 года.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: