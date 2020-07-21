Союз турфирм просит правительство отменить ограничения на авиаперелеты

Союз туристических фирм не верит, что установленный правительством запрет на полеты между Эстонией и рядом стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, является эффективной мерой борьбы с распространением COVID-19.
По словам генерального секретаря Союза турфирм Эстонии Марианн Лугус, если один маршрут закрыт, то пассажиры могут попасть в желаемый пункт назначения с помощью стыковочных рейсов, пишет rus.err.ee.
“Вопреки желаемому эффекту, ограничение на прямые рейсы может привести к тому, что люди начнут путешествовать транзитом через страны с еще более высоким риском заражения. Например, вместо того, чтобы лететь прямо из Киева в Таллинн, человек может доехать на машине из Украины в Беларусь, вылететь из Минска в Хельсинки, а оттуда на пароме добраться до Таллинна”, — отметила Лугус.
По оценке организации, было бы разумным отменить запрет на полеты в страны, уровень заболеваемости коронавирусом в которых превышает показатель в 16 человек на 100 000 жителей за последние 14 дней, сохранив при этом требование обязательной двухнедельной самоизоляции для лиц, приехавших в Эстонию из таких государств.
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