Союз турфирм: туристический сектор достиг точки, где все в минусе. Грядут сокращения и уменьшение заработной платы

“Высокий сезон въездного туризма всегда приходится на весну и лето, но в этом году он фактически не состоялся: туристическим предприятиям приходится постоянно отменять бронирования. Люди массово отказываются от поездок в апреле и мае, продажи на лето и осень в настоящее время близки к нулю”, — сказала генеральный секретарь ETFL Марианн Лугус.

Выездной туризм сейчас также на нуле. Туристическим фирмам приходится заниматься массовой отменой поездок, забронированных как на ближайшие месяцы, так и на лето и вторую половину года. Продажи поездок на лето минимальны. Часть весенних и летних поездок по договоренности с клиентами пытаются перенести на осень.

“В среднем оборот членов ETFL упал на 70-90%, некоторые предприятия потеряли 100% оборота, — добавила Лугус. — Мы заняты возвращением клиентов домой, а новые путешествия на сегодня остались в прошлом”.