Союз турфирм: туристический сектор достиг точки, где все в минусе. Грядут сокращения и уменьшение заработной платы

Чтобы справиться с ситуацией некоторые туристические бюро сократили рабочую нагрузку вполовину, многие уменьшили заработные платы и сообщили о первых сокращениях. По словам Лугус, быстрее всего сдаются небольшие туристические предприятия, финансовая способность которых противостоять спаду минимальна, но кризис в равной мере затронет всех.
“Те, кто имеет хоть какую-то возможность не сокращать людей, вначале воздерживались от таких шагов, уменьшая по договоренности с работникам зарплаты и рабочую нагрузку, а также отправляя людей в принудительные отпуска. Поскольку маржа прибыли в туристическом секторе крошечная, а сам бизнес основан на обороте, в случае отказа людей от новых заказов и необходимости возврата внесенной предоплаты мы оказываемся в ситуации, когда средств просто не хватает, — прокомментировала Лугус. — Это значит, что пришло время принятия болезненных решений: очевидно, уже на следующей неделе мы услышим о все новых сокращениях и закрытии предприятий”.
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