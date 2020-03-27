Союз туристических фирм Эстонии: Мы просим людей перенести на будущее приобретенные поездки, которые должны были состояться в нынешнее трудное время

“Еще и сегодня, когда с момента объявления чрезвычайного положения прошло уже две недели, туристические предприятия Эстонии занимаются возвращением жителей Эстонии домой из самых разных уголков мира, во многих случаях неся существенные расходы”, — сказала Лугус.
“Вместе с тем мы видим, что очень многие из тех, кто сами покупали авиабилеты в Интернете и самостоятельно составляли поездки, сейчас снова обращаются к нашим туристическим бюро, поскольку в становящейся с каждым днем все более сложной ситуации им эффективнее может помочь квалифицированный консультант”, — добавила она.
Европейская комиссия признала ограниченную платежеспособность всех турфирм Европы и также попросила людей по возможности передвинуть поездки на будущее, и обсудить со своим туроператором, какое решение в наибольшей степени подойдет клиенту и предприятию. Так мы избежим массовых банкротств в туристическом секторе по всей Европе, в результате которых возможности возврата денег оказались бы еще более ограниченными.
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