Союз туристических фирм Эстонии: Мы просим людей перенести на будущее приобретенные поездки, которые должны были состояться в нынешнее трудное время

“Людям очень важно понимать, что вся предоплата, внесенная за пакетные путешествия, финансово обеспечена банками и страховыми компаниями. Это же касается и предоплаты за пакетные путешествия, которые по договоренности с туристической фирмой уже были перенесены на более поздние периоды”, — сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

“Хотя закон дает возможность требовать возврата денег за отмененную поездку, туристические предприятия Эстонии просят по возможности оставить такие средства в качестве предоплаты и отправиться в поездку, когда эпидемия коронавируса в мире закончится”, — добавила Лугус.

По ее словам, в настоящее время туристические фирмы Эстонии находятся в ситуации, когда новых заказов фактически нет, и поэтому возможность возврата предоплаты у них ограничена. Поездки клиентов оплачиваются организаторами заранее — в том числе, например, деньги переводят авиакомпаниям. Отелям предоплата также была передана, и вернуть эти средства турфирмы смогут лишь в очень отдаленном будущем, если смогут вообще.