27.03.2020, 11:39

Союз туристических фирм Эстонии: Мы просим людей перенести на будущее приобретенные поездки, которые должны были состояться в нынешнее трудное время

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Союз туристических фирм Эстонии: Мы просим людей перенести на будущее приобретенные поездки, которые должны были состояться в нынешнее трудное время
Foto: Kristjan Järv

Союз туристических фирм Эстонии просит всех, кто приобрел у эстонских туристических предприятий пакеты путешествий, но не смог отправиться в поездку из-за коронавируса, по возможности перенести путешествия на более поздний срок, а не полностью их отменять, чтобы помочь фирмам справиться с финансовыми и административными трудностями.

“Людям очень важно понимать, что вся предоплата, внесенная за пакетные путешествия, финансово обеспечена банками и страховыми компаниями. Это же касается и предоплаты за пакетные путешествия, которые по договоренности с туристической фирмой уже были перенесены на более поздние периоды”, — сказала генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

“Хотя закон дает возможность требовать возврата денег за отмененную поездку, туристические предприятия Эстонии просят по возможности оставить такие средства в качестве предоплаты и отправиться в поездку, когда эпидемия коронавируса в мире закончится”, — добавила Лугус.

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По ее словам, в настоящее время туристические фирмы Эстонии находятся в ситуации, когда новых заказов фактически нет, и поэтому возможность возврата предоплаты у них ограничена. Поездки клиентов оплачиваются организаторами заранее — в том числе, например, деньги переводят авиакомпаниям. Отелям предоплата также была передана, и вернуть эти средства турфирмы смогут лишь в очень отдаленном будущем, если смогут вообще.

“Где сегодня организатор поездки должен найти средства, чтобы в очень короткие сроки вернуть внесенную предоплату, если получившие эти деньги поставщики услуг предоставляют лишь возможность воспользоваться услугами позднее, но деньги не возвращают? В последние дни появляется все больше поставщиков туристических услуг, включая крупные авиакомпании, сообщающих, что возврат предоплаты за отмененные рейсы заморожен на неопределенный срок”, — пояснила Лугус.

“Мы просим людей проявить понимание — кризис ударил по всем, и поэтому в интересах предприятий и их клиентов искать гибкие решения по выходу из сложившейся ситуации”, — подчеркнула Марианн Лугус.

Кроме того, по словам Лугус, рабочая нагрузка на турфирмы сегодня очень велика, поскольку массовое перебронирование и аннулирование заказов пришлись на весьма короткий промежуток времени.

“Еще и сегодня, когда с момента объявления чрезвычайного положения прошло уже две недели, туристические предприятия Эстонии занимаются возвращением жителей Эстонии домой из самых разных уголков мира, во многих случаях неся существенные расходы”, — сказала Лугус.

“Вместе с тем мы видим, что очень многие из тех, кто сами покупали авиабилеты в Интернете и самостоятельно составляли поездки, сейчас снова обращаются к нашим туристическим бюро, поскольку в становящейся с каждым днем все более сложной ситуации им эффективнее может помочь квалифицированный консультант”, — добавила она.

Европейская комиссия признала ограниченную платежеспособность всех турфирм Европы и также попросила людей по возможности передвинуть поездки на будущее, и обсудить со своим туроператором, какое решение в наибольшей степени подойдет клиенту и предприятию. Так мы избежим массовых банкротств в туристическом секторе по всей Европе, в результате которых возможности возврата денег оказались бы еще более ограниченными.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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