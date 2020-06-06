Создана единая карта, на которой отмечены все достопримечательности в странах Балтии
15 мая Латвия, Литва и Эстония приняли решение открыть между собой остававшиеся закрытыми два месяца границы и дать возможность всем желающим отправиться в гости к соседям. Многие решили, что это то самое время, когда можно узнать соседние страны поближе. В этом им может сильно помочь интерактивная карта, которую составила эстонская компания Romth Action ("Actionthrive Oü") содержащая в себе все нынешние достопримечательности стран Балтии.
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