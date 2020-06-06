Создана единая карта, на которой отмечены все достопримечательности в странах Балтии

На карту нанесены туристические достопримечательности, места, где можно поесть, жилье и другие интересные места — всего семь тысяч различных мест.

“Идея создания этой карты возникла 13 мая, когда я прочитал новость о том, что в Балтии возобновится свободное передвижение. Я принимал участие в различных международных проектах, поэтому знал, что мы — эстонцы, латыши, литовцы — похожи и объединены историей, культурой, едой, юмором… И мне показалось, что было бы здорово создать наш собственный “внутренний рынок” для этого туристического сезона. Это поможет экономике, и мы узнаем друг о друге еще больше”, — рассказал автор идеи.

По словам создателя, такая карта значительно упрощает планирование маршрута, поскольку вам не нужно больше заглядывать в несколько разных мест для планирования будущей поездки — все можно найти там. Карта доступна бесплатно всем желающим ЗДЕСЬ.