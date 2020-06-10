10.06.2020, 13:01

Создана интерактивная карта с правилами путешествий во все страны мира во время пандемии


EST
Создана интерактивная карта с правилами путешествий во все страны мира во время пандемии
ekraani kuvatõmmis, iatatravelcentre.com

В сети появилась карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса. Проект опубликован на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

На карте отображены все правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания: ограничения авиасообщения, закрытые границы или обязательное прохождение карантина.

Каждая территория помечена цветом, отображающим строгость принятых мер: темно-синий для “полностью закрытых” стран, светло-синий для “частично закрытых”, бледно-синий — для стран “без ограничений”, белый — для тех, где “информация об изменениях обновляется”.

Отмечается, что данные карты регулярно дополняются с учетом всех изменений в мире на фоне распространения COVID-19.

Изучить карту можно ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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