Созвездия гостиниц: каким критериям должны соответствовать эстонские отели различной звездности

Недавно в “МК-Эстонию” обратился мужчина, который в августе с друзьями отдыхал в одном из спа-отелей страны (имя отдыхающего и название отеля редакции известны — прим.ред.). По словам туриста, отель, который позиционирует себя как четырехзвездочный, абсолютно не соответствует своей категории и цене.

Старая мебель и недружелюбный персонал

Читатель жалуется, что, когда они прибыли в отель, оказалось, за собаку нужно заплатить еще 40 евро за две ночи к уже оплаченным 218. Кроме того, администратор был очень неприветлив и даже толком не объяснил, где находится их номер, а где проходят завтраки.

“Мы проигнорировали это и поднялись в номер, предвкушая вкусный ужин в ресторане отеля четыре звезды, — рассказывает мужчина. — А дальше началось “веселье”, которое не покидало нас до воскресенья в этом “прекрасном” отеле. Квест начался, как только мы вышли из лифта — в коридорах царила кромешная темнота. Мы шли буквально по стенке, освещая себе путь фонариками в телефонах. Когда зашли в номер, первое, что бросилось в глаза, это старая, потертая, облупившаяся мебель, а также стены, которые выглядели так, будто до нас там жили, по меньшей мере, тигры. Слегка обалдев от этого, мы заглянули в ванную, где нас “встретили” плесень и грязные душ и унитаз. Мы продолжили изучать номер и обнаружили, что на полке, где в идеале должны лежать наши вещи, расположился песок, а на подушке пятно”.