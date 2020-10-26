Созвездия гостиниц: каким критериям должны соответствовать эстонские отели различной звездности

Туристы подумали, что им не повезло с номером, но вдруг позвонили их друзья и сказали, что у них в номере совершенно такая же обстановка. Тогда отдыхающие спустились на ресепшн и пожаловались администратору. По словам читателя, его ответ был: “Ну, я не удивлен”. Однако номер паре поменяли.
Затем начались их злоключения в ресторане отеля. Сначала, по словам мужчины, туристам пришлось минимум четыре минуты ждать, когда их посадят за стол несмотря на то, что официанты проходили мимо несколько раз, а посетителей было мало. Потом на веранде оказалась неисправной обогревающая лампа, а официантка вела себя недружелюбно. В итоге туристы решили бросить затею с ужином в отеле и поехали в другое место. Но когда вернулись в номера, обнаружили, что на этом проблемы не закончились.
Хочешь воды — плати
“Мы заметили, что нам не поставили воду, хотя в предыдущем номере она была, да и вообще, вода в номерах есть даже в некоторых трехзвездочный отелях, не говоря уже про четыре звезды. Спустившись на ресепшн, мы услышали, что тем, кто бронирует номера через Booking.com, вода не полагается! Пожалуйста — два евро за бутылку обычной воды. От такой несусветной чуши мы просто потеряли дар речи — предыдущий номер тоже был забронирован через сайт, и там вода была, а здесь вдруг появились непонятные правила. Да дело не в двух евро, дело в принципе! Или это такой наитупейший вариант выхода из кризиса, или же персонал отеля тупо зарабатывает. У меня нет на это ответа”, — констатирует мужчина, которому в итоге все-таки дали бесплатно воду.
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