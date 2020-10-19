Спа-отели надеются заработать во время школьных каникул, но дальнейшие перспективы туманные

По оценке представителей спа-отелей, поскольку отдых в Турции и Египте этой осенью оказался для эстоноземельцев недоступен, многие семьи решили отдохнуть в Эстонии.

Однако, как отмечают представители этой сферы бизнеса в Ида-Вирумаа, неделя каникул пролетит быстро, а дальнейшие перспективы уже не столь радужные.

“Будем откровенны, осень — самое тревожное время года, накладывает ограничения и сезон гриппа, который вот-вот начнется. Мы надеемся, что эти школьные каникулы позволят остаться нам на плаву, но в дальнейшем ситуация уже не такая радужная. На ноябрь броней у нас почти нет”, — сказала специалист по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарья Боярова.