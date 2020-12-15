15.12.2020, 16:09
Спрос увеличивается: airBaltic за два месяца выполнит 2500 полетов по 45 маршрутам(5)
Латвийская авиакомпания airBaltic в декабре 2020 года и январе 2021 года планирует выполнить из Таллинна, Риги и Вильнюса более 2500 полетов по 45 маршрутам. В декабре самыми популярными направлениями являются Амстердам, Осло и Лондон.
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