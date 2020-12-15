15.12.2020, 16:09

Спрос увеличивается: airBaltic за два месяца выполнит 2500 полетов по 45 маршрутам


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Спрос увеличивается: airBaltic за два месяца выполнит 2500 полетов по 45 маршрутам
Foto: Andres Putting

Латвийская авиакомпания airBaltic в декабре 2020 года и январе 2021 года планирует выполнить из Таллинна, Риги и Вильнюса более 2500 полетов по 45 маршрутам. В декабре самыми популярными направлениями являются Амстердам, Осло и Лондон.

Данные airBaltic показывают, что спрос на авиаперелеты в предстоящие праздники, как и в другие годы, значительно увеличился. Тем не менее, если сравнивать с прошлым годом, общее количество перевезенных пассажиров будет меньше, так как в целом из-за ограничений спрос на поездки для отдыха невелик, а большинство пассажиров в настоящее время летают по рабочим делам или для встреч с семьей.

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