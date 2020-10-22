22.10.2020, 11:30

“Сражаемся за выживание”: в Польше тренажерный зал назвали церковью, чтобы избежать закрытия


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“Сражаемся за выживание”: в Польше тренажерный зал назвали церковью, чтобы избежать закрытия
Photo by Foto Garage AG on Unsplash

Фитнес-инструкторы Польши начали борьбу за выживание. После того как на прошлой неделе правительство решило закрыть фитнес-центры из-за новой вспышки COVID-19, они заговорили о том, что не переживут новый локдаун. В одном из залов Кракова придумали выход, объявив себя церковью. Тем временем в Варшаве в прошлую субботу тренеры вышли на митинг.

В одном из фитнес-центров польского Кракова пытаются избежать закрытия из-за новой вспышки COVID-19, превратив спортзал в храм “Церкви здорового тела”. Об основании нового религиозного течения в пределах одного тренажерного зала объявила в субботу менеджер клуба Atlantic Марта Ямрош. “Поскольку фитнес-залы не могут работать, члены религиозной общины с сегодняшнего дня начнут собираться в нашем клубе, “Церкви здорового тела”, — написала представительница фитнес-центра. Тренеров клуба она назвала “советом старцев”.

Менеджер новой “церкви” заверила тех, кто стремится заниматься спортом и работать над своим телом, что в тренажерном зале с точки зрения эпидемиологической безопасности можно ничего не бояться — все санитарные нормы там соблюдаются. Однако Марта Ямрош не удержалась от того, чтобы выразить возмущение решением властей закрыть спортзалы.

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“Если кто-то не хочет идти в клуб, и не нужно! — написала она. — Так почему нужно закрывать места, где люди заботятся о своем здоровье и состоянии и следуют всем санитарным правилам? Мы не только боремся за свое здоровье! Теперь мы сражаемся за выживание! За свои рабочие места!”

Kochani Klienci, wiemy, że czekaliście na naszą decyzję... My czekaliśmy na Rozporządzenie i mieliśmy cichą nadzieję, że...

Опубликовано Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub Пятница, 16 октября 2020 г.

О закрытии фитнес-центров в некоторых регионах в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил в четверг, 15 октября — в тот день в стране зафиксировали 8099 новых случаев COVID-19. Тогда он сообщил гражданам, что Польшу разделят на желтую и красную зоны в соответствии с эпидемиологической обстановкой — для каждой из которых предусмотрены ограничительные меры разной степени строгости. Работа тренажерных залов была приостановлена и в желтой, и в красной областях.

После весенней вспышки заболеваемости COVID-19 спортивные центры заработали в Польше 1 июня — и теперь их сотрудники снова волнуются за свои рабочие места. Фитнес-инструкторы организовали митинг в знак протеста против нового закрытия тренажерных залов. Об акции, которая состоялась в субботу, 17 октября, объявила Польская федерация фитнеса, сообщает британское издание Polish News.

“Это время испытаний, и мы должны их пройти, — говорится в сообщении федерации в Facebook. — Наша встреча будет спонтанной, потому что для этого есть все основания, но мы не сможем выразить протест официально”. В тексте сообщения подчеркивается, что акция готовится для того, чтобы показать: фитнес-индустрия “не маргинальна”. “На кону 100 000 рабочих мест. И миллиарды злотых. Мы не переживем еще один локдаун”, — заключали авторы инициативы.

17 октября владельцы фитнес-клубов Варшавы собрались у здания сейма, несмотря на дождливую погоду. Демонстранты заявили, что для них закрытие тренажерных залов — это смертный приговор. В протестах участвовали около 200 человек: “Физическая активность = иммунитет”, — было написано на плакатах некоторых из них.

Ограничительные меры, о которых было объявлено на прошлой неделе, не включают закрытие костелов и храмов — это и дало краковскому фитнес-центру повод объявить себя церковью. Правда, у многих граждан решение оставить культовые сооружения доступными для прихожан, закрыв тренажерные залы, вызвало раздражение: соцсети заполнились ироническими сравнениями людей из групп риска, которые ходят в спортзалы, и обладающих иммунитетом прихожан церквей.

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