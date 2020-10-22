“Сражаемся за выживание”: в Польше тренажерный зал назвали церковью, чтобы избежать закрытия
Фитнес-инструкторы Польши начали борьбу за выживание. После того как на прошлой неделе правительство решило закрыть фитнес-центры из-за новой вспышки COVID-19, они заговорили о том, что не переживут новый локдаун. В одном из залов Кракова придумали выход, объявив себя церковью. Тем временем в Варшаве в прошлую субботу тренеры вышли на митинг.
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