“Сражаемся за выживание”: в Польше тренажерный зал назвали церковью, чтобы избежать закрытия

В одном из фитнес-центров польского Кракова пытаются избежать закрытия из-за новой вспышки COVID-19, превратив спортзал в храм “Церкви здорового тела”. Об основании нового религиозного течения в пределах одного тренажерного зала объявила в субботу менеджер клуба Atlantic Марта Ямрош. “Поскольку фитнес-залы не могут работать, члены религиозной общины с сегодняшнего дня начнут собираться в нашем клубе, “Церкви здорового тела”, — написала представительница фитнес-центра. Тренеров клуба она назвала “советом старцев”.

Менеджер новой “церкви” заверила тех, кто стремится заниматься спортом и работать над своим телом, что в тренажерном зале с точки зрения эпидемиологической безопасности можно ничего не бояться — все санитарные нормы там соблюдаются. Однако Марта Ямрош не удержалась от того, чтобы выразить возмущение решением властей закрыть спортзалы.