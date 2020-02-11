“США, спасите нас”: как тысячи туристов спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере

Порт в японском городе Йокогама должен был стать конечной точкой маршрута круизного лайнера Diamond Princess, но из-за коронавируса превратился в “тюрьму” почти для 3700 пассажиров и членов экипажа. Количество подтвержденных случаев заболевания на борту превысило 130. Неделю лайнер находится на карантине, который не собираются отменять до 19 февраля.

Некоторые пассажиры подробно рассказывают о жизни на борту в соцсетях. Например, Мэттью Смит выкладывает фотографии с едой, которую им подают на судне. “Возможно, вам придется стаскивать меня с корабля, когда закончится карантин”, — шутит он.

Double food update. Chili over rice works for us. And twice the daily ration of coffee is a great way to start another day in quarantine. 😷 pic.twitter.com/PWg9FQXzS0 — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 9, 2020

Смит писал, что единственное, о чем он просит в карантине, — больше кофе.

This is the only plea for help I have onboard #DiamondPrincess Sorry/Not sorry pic.twitter.com/FTy6lmIEZH — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 7, 2020

Еще один пассажир Diamond Princess Дэвид Абель рассказывает о своей жизни на судне в Facebook и выкладывает видео и фотографии, сделанные во время прогулок по палубе.