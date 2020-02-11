11.02.2020, 14:01

“США, спасите нас”: как тысячи туристов спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере


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“США, спасите нас”: как тысячи туристов спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере
Scanpix, REUTERS By-line:ISSEI KATO

Уже неделю несколько тысяч человек остаются заблокированными на круизном лайнере Diamond Princess из-за коронавируса, обнаруженного у некоторых туристов. От скуки пассажиров спасают уроки оригами, выступления фокусников и трансляция премии “Оскар”, пишет News.mail.ru cо ссылкой на Forbes.

Порт в японском городе Йокогама должен был стать конечной точкой маршрута круизного лайнера Diamond Princess, но из-за коронавируса превратился в “тюрьму” почти для 3700 пассажиров и членов экипажа. Количество подтвержденных случаев заболевания на борту превысило 130. Неделю лайнер находится на карантине, который не собираются отменять до 19 февраля.

Некоторые пассажиры подробно рассказывают о жизни на борту в соцсетях. Например, Мэттью Смит выкладывает фотографии с едой, которую им подают на судне. “Возможно, вам придется стаскивать меня с корабля, когда закончится карантин”, — шутит он.

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Смит писал, что единственное, о чем он просит в карантине, — больше кофе.

Еще один пассажир Diamond Princess Дэвид Абель рассказывает о своей жизни на судне в Facebook и выкладывает видео и фотографии, сделанные во время прогулок по палубе.

На прошлой неделе Абель показал, как один из пассажиров растянул простыню с надписью на своем балконе. Надписи на фото не видно, но Абель утверждает, что на простыне написано “США, спасите нас”.

Пассажиры лайнера могут ежедневно выходить на палубу небольшими группами, но им нужно носить маски и держаться подальше от других людей, описывает Reuters.

Один из пассажиров рассказал агентству, что такие прогулки его не радуют: он переживает, что может лишиться работы из-за длительного отсутствия. Чтобы отвлечь пассажиров, команда придумывает для них разные развлечения. Например, пассажиры могут посмотреть по телевизору выступления фокусника, который также оказался под карантином.

Некоторые запертые на борту туристы утром в понедельник коротали время за просмотром церемонии вручения “Оскара”. Одна из пассажирок Аун На Тан призналась, что много лет не смотрела “Оскар” в прямом эфире. “Обычно церемонию показывают в рабочие часы, но теперь у нас достаточно времени”, — сказала она.

Житель Гонконга, отказавшийся назвать свое имя, рассказал, что следил за вручением кинонаград вместе с женой, ребенком и другими членами семьи. “Мы болели за “Паразитов”, — добавил он. По словам мужчины, вместе с семьей он также смотрит видеоуроки оригами, которые показывают на корабле.

Для тех, кого госпитализировали с корабля из-за положительных результатов анализов на коронавирус, попадание в больницу стало облегчением, пишет Reuters. “Мы находимся в более благоприятной обстановке, чем на корабле”, — сказал агентству 80-летний Клайд Смит. Вместе с женой Рене его отвезли в больницу на западе Токио. И хотя супругов все устраивает, они скучают по внукам 23 и 25 лет, которые остались на Diamond Princess. Кроме того, бывшие пассажиры лайнера пожаловались на надоевший мисо-суп. “Я бы очень хотела бигмак и картошку фри”, — призналась Рене. Пара также призналась, что не беспокоится о своем здоровье.

Руководство лайнера заявило, что добавит новые развлечения для пассажиров, чтобы помочь им скоротать время, отмечает Reuters.

Лайнер был задержан в Йокогаме 3 февраля после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Этот пассажир ранее вышел в Гонконге. Поскольку другие находящиеся на борту люди тоже стали жаловаться на недомогание, власти Японии решили ввести на судне карантин и обследовать всех. Предполагается, что карантин продлится до 19 февраля, но Reuters указывает, что его могут продлить.

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