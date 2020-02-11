“США, спасите нас”: как тысячи туристов спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере

На прошлой неделе Абель показал, как один из пассажиров растянул простыню с надписью на своем балконе. Надписи на фото не видно, но Абель утверждает, что на простыне написано “США, спасите нас”.
Пассажиры лайнера могут ежедневно выходить на палубу небольшими группами, но им нужно носить маски и держаться подальше от других людей, описывает Reuters.
Один из пассажиров рассказал агентству, что такие прогулки его не радуют: он переживает, что может лишиться работы из-за длительного отсутствия. Чтобы отвлечь пассажиров, команда придумывает для них разные развлечения. Например, пассажиры могут посмотреть по телевизору выступления фокусника, который также оказался под карантином.
Некоторые запертые на борту туристы утром в понедельник коротали время за просмотром церемонии вручения “Оскара”. Одна из пассажирок Аун На Тан призналась, что много лет не смотрела “Оскар” в прямом эфире. “Обычно церемонию показывают в рабочие часы, но теперь у нас достаточно времени”, — сказала она.
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