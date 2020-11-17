Стадо одичавших верблюдов затерроризировало жителей трех сел
Власти подали в суд на владельца верблюдов, терроризирующих астраханские села.
Власти подали в суд на владельца верблюдов, терроризирующих астраханские села.
Администрация Икрянинского района Астраханской области подала в суд на местного жителя, чье стадо верблюдов свободно бродит в трех селах и пугает жителей, пишет SPEKTR.
Разводить двугорбых несколько лет назад начал местный пенсионер. Позже в силу возраста он забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе, расплодились и вольно паслись, где хотели. Двухметровые верблюды ломали заборы частных домовладений, чтобы подойти к фруктовым деревьям, и обрывали газопроводы. Местные жители жаловались, что боятся выпускать на улицы детей и ходить по одному.
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