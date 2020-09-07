Статистика: в июле у жителей Эстонии наибольшей популярностью пользовались путешествия по стране

По данным Департамента статистики, в предприятиях по размещению Эстонии в июле останавливалось 346 000 местных туристов, которые провели в них 652 000 ночей. По сравнению с прошлым годом численность гостей хоть и уменьшилась на треть, в сравнении с предыдущими месяцами число туристов все-таки выросло.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, июль является пиком туристического сезона. “В сравнении с прошлым годом, внутренний туризм восстанавливался быстрее и даже вырос. В предприятиях по размещению останавливалось 210 000 местных туристов, которые провели в них 393 000 ночей. По сравнению с июлем прошлого года, местных туристов было на 8% больше, а число их ночевок увеличилось на 7%”, — уточнила Лаурмаа.
Преобладающая часть (77%) местных туристов отметила целью поездки отдых, а 11% совершали рабочую поездку. Больше всего, или 17% местных туристов останавливались в Пярнуском уезде, 13% — в Харьюском, 12% — в Ида-Вируском, 11% — в Тартуском и 10% — в Саареском уездах.
В предприятиях по размещению останавливалось 136 000 зарубежных туристов, что на 58% меньше, чем в июле прошлого года. Из них большинство, или 81 000 гостей прибыли из Финляндии, 19 000 — из Латвии и 10 000 — из Литвы. Если финских туристов было на 41% меньше, чем годом ранее, а латвийских туристов — на 5% меньше, то туристов из Литвы было на 7% больше. Основная часть (83%) зарубежных туристов приезжала в Эстонию на отдых, 13% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам. Гости провели в Эстонии 259 000 ночей, что на 59% меньше, чем в июле прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов (58%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 18% — в Пярнуском, 9% — в Тартуском и 6%– в Саареском уездах.
В распоряжении гостей в июле имелось 1238 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составила в среднем 32 евро в сутки. По сравнению с тем же месяцем прошлого года стоимость ночлега была на 8 евро дешевле. В Пярнуском уезде она составила в среднем 40 евро в сутки, в Тартуском уезде — 34 евро, в Харьюском уезде — 33 евро, в Ида- Вируском уезде — 32 евро и в Саареском уезде — 31 евро в сутки.
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