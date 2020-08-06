"Страх перед путешествиями отступает": какие направления пользуются большой популярностью у жителей Эстонии этим летом

Директор Estravel Анне Самлик добавила, что частные клиенты турбюро выезжают за границу все чаще и чаще. “Если обычно продажи Estravel в Эстонии приходятся наполовину на частных клиентов и наполовину на бизнес-клиентов, то в июле этого года продажи частным клиентам составили две трети от общего числа (67%). Поэтому мы четко понимаем, что страх перед путешествиями отступает, но бизнес-клиенты все еще избегают поездок,” – отметила Самлик.

ТОП направлений, в которые приобретали туры, пакеты отдыха в отелях и

полеты в июле 2020:

1. Греция

2. Латвия

3. Эстония

4. Литва

5. Финляндия

6. Германия

7. Испания

8. Италия

9. Франция

10. Великобритания

Директор отдела маркетинга Estravel Айри Илиссон рассказала также, что ассортимент направлений для пакетного отдыха расширяется: “Помимо очень популярных в этом месяце туров на Крит, теперь можно забронировать путевки и на Родос, а также в Тунис, продажи уже активно идут, несмотря на то, что новости об этим турах поступили совсем недавно”.

