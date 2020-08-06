"Страх перед путешествиями отступает": какие направления пользуются большой популярностью у жителей Эстонии этим летом
Июльские продажи крупнейшего в Эстонии туристического бюро Estravel по сравнению с июнем этого года выросли на 50%, однако в сравнении с показателями за июль 2019 года, виден спад в 4 раза. Июльский оборот Estravel (эстонские бюро) в июле составил 1,57 млн евро (в июле прошлого года – 5,42 млн евро). 47% от общих продаж, или 0,7 млн евро пришлись на автоматизированные продажи онлайн, и 53% (0,8 млн евро) пришлось на продажи через консультантов по туризму.
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