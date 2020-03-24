Страховая компания выплатила эстонским путешественникам около 100 000 евро компенсаций в связи с коронавирусом
На сегодня в связи с распространением коронавируса COVID-19 компания PZU Kindlustus (PZU) уже выплатила в рамках страхования путешествий компенсаций на сумму порядка 100 000 евро. Число ущербов по страхованию путешествий за последние недели утроилось, и по сведениям предприятия эта сумма существенно увеличится. В настоящее время за границей находятся еще около 20 клиентов PZU — предприятие активно занимается их возвращением домой.
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