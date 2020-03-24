Страховая компания выплатила эстонским путешественникам около 100 000 евро компенсаций в связи с коронавирусом

“Число ущербов в рамках страхования путешествий скачкообразно выросло 13 марта, когда было введено чрезвычайное положение. Уже выплаченная сумма в 100 000 евро, несомненно, увеличится, поскольку множество случаев еще рассматривается, а новые заявления поступают ежедневно”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба PZU Урмас Саар. Страховые случаи рассматриваются индивидуально, а получение возмещения зависит от заключенного договора и выбранной страховой защиты.

В Эстонию еще не вернулись около 20 клиентов PZU. Их возвращением домой компания занимается в приоритетном порядке — люди не должны на долгое время оказаться в ловушке в других странах.

“Мы видим, что иностранные гостиницы заметно повышают цены для тех, кто не успел вернуться домой”, — добавил Саар.

В основном компенсации PZU связаны с отменой рейсов, а вот случаев с багажом, медицинскими расходами и страхованием ответственности крайне мало. В некоторые дни компания получала более 50 заявлений.