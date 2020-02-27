27.02.2020, 13:01

Страховка не возвращает деньги за поездки, отмененные из-за страха перед коронавирусом


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Страховка не возвращает деньги за поездки, отмененные из-за страха перед коронавирусом
Foto: Andres Putting

Но страховка полностью покрывает все расходы, если путешественник оказался в регионе, где объявили карантин, сообщает Kasulik.

Руководитель отделения страхования рисков Swedbank Лийса Лакс признается, что понимает страх людей, отправляющихся на отдых. “Однако, к сожалению, страховка не покроет ваши расходы, если вы отменяете поездку только из-за страха перед коронавирусом”, — говорит она. Это же подтверждает и руководитель отдела страхования путешествий Salva Kindlustus Эпп Ульфсак. “Отмена поездки из-за страха заразиться коронавирусом не является страховым случаем, в связи с чем расходы не возмещаются”, — утверждает Ульфсак.

Единственная компания, которая предлагает страховку добровольного отказа от поездки — Seesam, где можно оформить не только базовое страхование путешествия, но и расширенный пакет покрытия возможных рисков, включая отказ от путешествия по собственному желанию. “В этом случае покрывается 70% всех расходов клиента на гостиницу, авиабилеты и все те бронирования, где возврата денег от поставщика услуг не предусмотрено. Но такую страховку можно оформить только в течение первых двух недель после покупки рейса. Не позднее!“ — рассказал руководитель отдела страхования путешествий в Seesam Йонатан Йыкс.

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Страховые компании не рассматривают случаи аннулированных по своему желанию поездок и из-за того, что Всемирная организация здравоохранения к настоящему времени не ввела ограничений на путешествия или торговлю в связи со вспышкой коронавируса.

Страховка покрывает расходы на карантин


“Но если рейс отменяется авиакомпанией или любой другой транспортной фирмой, то обычно поставщик услуг возвращает полностью всю сумму. Мы надеемся, что гостиницы также пойдут навстречу клиентам и смогут в зависимости от ситуации хотя бы частично вернуть оплату”, — добавила Ульфсак. По ее словам, медицинская страховка полностью покрывает все расходы, связанные с лечением вирусных заболеваний, к коим относится и коронавирус. Такие заболевания входят в список страховых случаев.

Ульфсак подтвердила, что, если в каком-то определенном регионе вводится карантин, страховка возмещает все дополнительные расходы на гостиницу вплоть до полного снятия карантина, а также оплачивает покупку новых авиабилетов, если ранее забронированные билеты были аннулированы в связи с карантином.

“Сначала клиенты должны будут сами оплатить все расходы, сохранив все необходимые квитанции и счета. На основе этих документов страховка вернет им позднее все деньги”, — подчеркнула она.

А если эпидемия?


“На основе оформленного медицинского страхования рассчитывать на покрытие расходов можно только до тех пор, пока в регионе не будет объявлена эпидемия”, — отметила Ульфсак. “Если же человек все равно решит поехать в опасный регион, где разразилась эпидемия, и заразится, например, коронавирусом, медицинская страховка не покроет в этом случае связанные с заболеванием расходы. Поэтому надо сознательно подойти к планированию таких опасных путешествий и здраво оценить возможные риски”, — добавила она.

Последнее подтвердила и Лийса Лакс, руководитель отделения страхования рисков Swedbank, что вспышка эпидемии и пандемии, как правило, исключает возмещение затрат по страховке. “На данный момент эпидемии коронавируса нигде официально не объявлено, поэтому все расходы по лечению покрываются медицинской страховкой точно также, как в случае обычной болезни. Важно помнить, что, когда вы путешествуете и вдруг заболеваете, страховка покрывает все расходы”, — сказала она.

“Но надо не забывать про соблюдение общих гигиенических требований для предотвращения заражения”, — добавила Лийса Лакс.

“Если поездка отменяется по вине третьих лиц (например, авиакомпания аннулировала все рейсы в пункты назначения, выбранные туристами), то сначала надо требовать компенсацию от поставщика данных услуг. Если же авиакомпания отказывается возмещать часть расходов, владельцам страховых полюсов надо подать исковое заявление об ущербе”, — рассказала она.
Лийса Лакс также добавила, что каждый страховой случай рассматривается отдельно.

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