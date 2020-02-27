Страховка не возвращает деньги за поездки, отмененные из-за страха перед коронавирусом
Но страховка полностью покрывает все расходы, если путешественник оказался в регионе, где объявили карантин, сообщает Kasulik.
Но страховка полностью покрывает все расходы, если путешественник оказался в регионе, где объявили карантин, сообщает Kasulik.
Руководитель отделения страхования рисков Swedbank Лийса Лакс признается, что понимает страх людей, отправляющихся на отдых. “Однако, к сожалению, страховка не покроет ваши расходы, если вы отменяете поездку только из-за страха перед коронавирусом”, — говорит она. Это же подтверждает и руководитель отдела страхования путешествий Salva Kindlustus Эпп Ульфсак. “Отмена поездки из-за страха заразиться коронавирусом не является страховым случаем, в связи с чем расходы не возмещаются”, — утверждает Ульфсак.
Единственная компания, которая предлагает страховку добровольного отказа от поездки — Seesam, где можно оформить не только базовое страхование путешествия, но и расширенный пакет покрытия возможных рисков, включая отказ от путешествия по собственному желанию. “В этом случае покрывается 70% всех расходов клиента на гостиницу, авиабилеты и все те бронирования, где возврата денег от поставщика услуг не предусмотрено. Но такую страховку можно оформить только в течение первых двух недель после покупки рейса. Не позднее!“ — рассказал руководитель отдела страхования путешествий в Seesam Йонатан Йыкс.
Страховые компании не рассматривают случаи аннулированных по своему желанию поездок и из-за того, что Всемирная организация здравоохранения к настоящему времени не ввела ограничений на путешествия или торговлю в связи со вспышкой коронавируса.
“Но если рейс отменяется авиакомпанией или любой другой транспортной фирмой, то обычно поставщик услуг возвращает полностью всю сумму. Мы надеемся, что гостиницы также пойдут навстречу клиентам и смогут в зависимости от ситуации хотя бы частично вернуть оплату”, — добавила Ульфсак. По ее словам, медицинская страховка полностью покрывает все расходы, связанные с лечением вирусных заболеваний, к коим относится и коронавирус. Такие заболевания входят в список страховых случаев.
Ульфсак подтвердила, что, если в каком-то определенном регионе вводится карантин, страховка возмещает все дополнительные расходы на гостиницу вплоть до полного снятия карантина, а также оплачивает покупку новых авиабилетов, если ранее забронированные билеты были аннулированы в связи с карантином.
“Сначала клиенты должны будут сами оплатить все расходы, сохранив все необходимые квитанции и счета. На основе этих документов страховка вернет им позднее все деньги”, — подчеркнула она.
“На основе оформленного медицинского страхования рассчитывать на покрытие расходов можно только до тех пор, пока в регионе не будет объявлена эпидемия”, — отметила Ульфсак. “Если же человек все равно решит поехать в опасный регион, где разразилась эпидемия, и заразится, например, коронавирусом, медицинская страховка не покроет в этом случае связанные с заболеванием расходы. Поэтому надо сознательно подойти к планированию таких опасных путешествий и здраво оценить возможные риски”, — добавила она.
Последнее подтвердила и Лийса Лакс, руководитель отделения страхования рисков Swedbank, что вспышка эпидемии и пандемии, как правило, исключает возмещение затрат по страховке. “На данный момент эпидемии коронавируса нигде официально не объявлено, поэтому все расходы по лечению покрываются медицинской страховкой точно также, как в случае обычной болезни. Важно помнить, что, когда вы путешествуете и вдруг заболеваете, страховка покрывает все расходы”, — сказала она.
“Но надо не забывать про соблюдение общих гигиенических требований для предотвращения заражения”, — добавила Лийса Лакс.
“Если поездка отменяется по вине третьих лиц (например, авиакомпания аннулировала все рейсы в пункты назначения, выбранные туристами), то сначала надо требовать компенсацию от поставщика данных услуг. Если же авиакомпания отказывается возмещать часть расходов, владельцам страховых полюсов надо подать исковое заявление об ущербе”, — рассказала она.
Лийса Лакс также добавила, что каждый страховой случай рассматривается отдельно.
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