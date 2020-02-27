Страховка не возвращает деньги за поездки, отмененные из-за страха перед коронавирусом

Руководитель отделения страхования рисков Swedbank Лийса Лакс признается, что понимает страх людей, отправляющихся на отдых. “Однако, к сожалению, страховка не покроет ваши расходы, если вы отменяете поездку только из-за страха перед коронавирусом”, — говорит она. Это же подтверждает и руководитель отдела страхования путешествий Salva Kindlustus Эпп Ульфсак. “Отмена поездки из-за страха заразиться коронавирусом не является страховым случаем, в связи с чем расходы не возмещаются”, — утверждает Ульфсак.

Единственная компания, которая предлагает страховку добровольного отказа от поездки — Seesam, где можно оформить не только базовое страхование путешествия, но и расширенный пакет покрытия возможных рисков, включая отказ от путешествия по собственному желанию. “В этом случае покрывается 70% всех расходов клиента на гостиницу, авиабилеты и все те бронирования, где возврата денег от поставщика услуг не предусмотрено. Но такую страховку можно оформить только в течение первых двух недель после покупки рейса. Не позднее!“ — рассказал руководитель отдела страхования путешествий в Seesam Йонатан Йыкс.