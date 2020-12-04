04.12.2020, 12:12

Странам ЕС рекомендуется отказаться от обязательного тестирования прибывающих авиапассажиров и требования соблюдать самоизоляцию


EST
Странам ЕС рекомендуется отказаться от обязательного тестирования прибывающих авиапассажиров и требования соблюдать самоизоляцию
Scanpix, CREDIT: AFP

Вчера ECDC (Европейский центр профилактики и контроля заболеваний) и EASA (Европейское агентство безопасности полетов) совместно опубликовали новые рекомендации для стран ЕС.

Несколько удивительным стал пункт о том, странам не рекомендуется вводить обязательное тестирование или требование по карантину для прибывающих авиапассажиров. Именно обязательная 10-дневная самоизоляция для прибывающих путешественников из-за границы (включая даже страны ЕС) была долгое время проблемным фактором для и так сильно пострадавшего туристического сектора Эстонии.

“Это очень хорошая и долгожданная новость как для авиакомпаний, так и для туристических бюро, отелей и прочих организаций туристического сектора,” — сказал вице-президент Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) и член правления Estravel Айво Такис. “Люди из нашей сферы уже давно знают о том, что в нынешней ситуации авиаперелеты представляют собой гораздо меньшую опасность в плане заражения коронавирусом, чем обыденная жизнь, не включающая в себя путешествия. Теперь этому нашлось официальное подтверждение. Мы ожидаем, что правительство Эстонии скоро последует этому руководству, и отменит требование к самоизоляции для прибывающих авиапассажиров — хотя бы для тех, кто прилетает из стран ЕС. Уже эта мера помогла бы нам в значительной степени, не обрекая никого на опасность.”

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В то же время руководство призывает страны ЕС использовать все средства для информирования авиапассажиров до начала путешествия. В том числе необходимо информировать пассажиров об эпидемиологической ситуации и мерах защиты в стране назначения. В руководстве также рекомендуется продолжать принимать меры безопасности, которые доказали свою эффективность и сейчас применяются в аэропортах и на борту самолетов.

Руководство можно прочесть ЗДЕСЬ.

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