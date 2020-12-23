23.12.2020, 12:49

Страны Балтии организуют совместный рейс для возвращения своих граждан из Великобритании

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Страны Балтии организуют совместный рейс для возвращения своих граждан из Великобритании
Foto: Jaanus Lensment

Эстония, Латвия и Литва в этом году организуют совместный авиарейс для возвращения своих граждан из Великобритании на родину, сообщает rus.err.ee.

“Перелет будет организован по маршруту Лондон — Рига”, — уточнил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, добавив, что из Латвии эстонцы и литовцы смогут добраться домой.

Он призвал всех граждан Эстонии, которые сейчас находятся с краткосрочным визитом в Великобритании, сообщить об этом МИДу.

По словам министра, спецрейс предназначен для людей, оказавшихся в ловушке в Великобритании или у которых есть особая причина вернуться в Эстонию, но рейс не предназначен для тех, кто просто хочет приехать в Эстонию на праздники, сказал Урмас Рейнсалу.

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