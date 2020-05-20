Страны юга Европы готовятся к туристическому сезону

Власти стран, являющихся крупнейшими европейскими туристическими направлениями, пытаются разработать порядок и критерии безопасности, которые бы удовлетворяли и бизнес, и гарантировали бы туристам безопасность во время отдыха.

Так, на Кипре рассматривают возможность просить туристов сдать тест на коронавирус до прибытия на остров, где за время пандемии зарегистрировали 916 случаев заражения COVID-19 (17 человек скончались). Также власти полагают, что сначала нужно позволить въехать гражданам тех стран, где уже не наблюдается вспышки заражений — в частности, Греции, Израиля, ОАЭ, некоторых стран центральной и северной Европы.

Однако, по данным агентства, решения по поводу туристов из Британии и России — тех стран, которые приносят Кипру наибольшую прибыль — пока нет. Власти Кипра намерены отслеживать и оценивать обстановку с коронавирусом, прежде чем разрешить россиянам и британцам въезд.