“Страшна красива”: решена судьба скандального памятника “Аленке”

“Его [Ильтякова] остановили”, — сообщил информированный источник на Урале.
Автором проекта памятника Путину, отлитого под Екатеринбургом, была скульптор Ольга Красношеина, член Московского Союза художников.
“Эстетических претензий не было, там политические”, — сообщила Красношеина. По ее мнению, в системе украшения городов объектами монументального искусства “сейчас происходит полный бардак: главным стал не конкурс, где выбирают лучших, а тендер, где предпочтение отдают самому дешевому варианту”.
Скульптуры появляются на улицах российских городов одним из трех способов: либо инициативная группа граждан, собрав средства, приходит в муниципалитет, и тот соглашается с проектом и объявляет конкурс; либо муниципалитет делает это по собственному почину — в этом случае максимальны шансы на конкурс с худсоветом; либо в плане благоустройства территории предусмотрены некие места для скульптур — и в этом случае они заполняются посредством тендера: это самый дешевый способ “украсить” город.
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