“Страшна красива”: решена судьба скандального памятника “Аленке”

Женская скульптура из серебристого металла зловещего отлива ужаснула местных жителей.

Памятник стоит фактически на пустыре, рядом с многоквартирными домами и неподалеку от деревни Новая Аленовка. Предание говорит, что Аленка была так называемым “ходоком“ — искательницей хороших земель для переселения, и именно она в 1770 году выбрала это место на левом берегу Дона для новой деревни.

По уверениям городских властей, некие старожилы высказались за памятник. При этом традиционная, давно не соблюдаемая региональными властями процедура утверждения проекта требует как минимум двух этапов: утверждения эскиза и обсуждения скульптуры “в глине”. На последнем этапе, когда еще возможна недорогостоящая коррекция варианта, необходимо участие худсовета.

Комментарий местного журналиста Всеволода Инютина:

“Установка статуи Аленки была ключевым и самым затратным мероприятием празднования 250-летия образования поселения Новая Аленовка, на месте которого в 1957 году появился Нововоронеж. Арт-объект должен был способствовать “патриотическому воспитанию” жителей муниципалитета. Автором проекта стал известный в Воронеже скульптор Александр Жилин — бывший председатель правления регионального союза архитекторов. А деньги на проект выделил фонд “АТР АЭС”, входящий в “Росатом”, для которого Нововоронеж — один из ключевых городов присутствия из-за расположенной в нем Нововоронежской атомной электростанции.