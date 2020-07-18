Студент не мог вернуться домой из-за отмененных рейсов. Он не растерялся и добрался на велосипеде из Шотландии до Греции за 48 дней

Клеона Пападимитриу пандемия коронавируса застала в Шотландии. Молодой человек родом из Греции и учится в Университете Абердина. Когда возможность добраться на родину на самолете провалилась, он решил доехать до своих родных на велосипеде.

В конце марта почти все однокурсники Клеона разъехались по домам. Молодой человек остался на всякий случай, чтобы не пропустить занятия, если их решат возобновить. Попутно он искал билеты на самолет. Все три рейса, которые он забронировал, были отменены, а потом авиасообщение было прекращено.

“К началу апреля я уже знал, что как минимум следующий месяц проведу на карантине в Абердине”, — рассказывает Клеон.

Однако вскоре ему пришла в голову мысль: поехать в Грецию на велосипеде. Об этом он рассказал своим родителям. Они подумали, что сын скоро откажется от своей задумки, но ошиблись.