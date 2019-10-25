Судьба Estonian Air повторяется? Уже в это воскресенье Nordica выполнит свой последний рейс

Это тоже было. Пассажиры часто жаловались, что самолеты узкие и старые, пролетавшие много лет. Во время быстрого расширения деятельности авиакомпании проходили постоянные задержки или отмены рейсов, о чем не удавалось быстро проинформировать пассажиров. Каждая небольшая поломка или техническая неисправность неминуемо влекла за собой сбой всего графика полетов. Выслушивать критику приходилось как от самих пассажиров, так и от партнеров. C брендом Nordica тоже было не все так гладко — в самом начале даже гуру авиации посмеивались над символом компании — стрекозой, называя ее неудачным брендом для государственного авиаперевозчика.

"Когда все пассажиры вышли, на трапе появилась стюардесса и, не стесняясь нас, вылила на землю все содержимое термоса"

Несмотря на все это, пассажиры никогда не жаловались на сервис. Многие признавали, что, возвращаясь домой из других стран, им радостно было слушать приветствие на эстонском языке. Ингель Юлге начала работать стюардессой в авиакомпании Nordica в 2017 году. По ее словам, закрытие линий из Таллинна вовсе не означает увольнение или сокращение персонала — теперь девушка большую часть времени работает в Скандинавии на борту эстонских самолетов, раскрашенных символикой авиакомпании SAS (Regional Jet выиграл тендер на выполнение ряда рейсов SAS). Больше всего Ингель жалеет как раз о том, что теперь на борту нет возможности так часто общаться на родном эстонском языке. “Это было всегда так здорово и приятно, когда можно было приветствовать пассажиров или прощаться с ними по-эстонски”, — говорит Ингель, чье имя иногда вызывает у пассажиров много вопросов. “Часто спрашивают, настоящее ли это имя. Некоторые смеются, что полетят в небо и там их будет обслуживать “ангел”, — добавляет она. Как и многие другие сотрудники Nordica, Ингель подчеркивает, что им удалось создать большой и дружный коллектив, где они чувствуют себя одной большой семьей. Кроме того, по ее словам, у нее нет повода жаловаться на руководство, так как вся рабочая информация предоставляется вовремя, а о сокращении персонала разговоров никогда не велось.