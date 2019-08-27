Судьба культурной столицы Европы решится уже завтра | Как аннексия Крыма повлияла на слоган проекта “Нарва 2024”

Уникальное положение пограничного города



Нарва вновь стремится стать центром сотрудничества между востоком и западом, как это было несколько сотен лет назад. Город стоит на самой границе страны и Европейского Союза, а главный пограничный пункт расположен на центральной площади. Как считают руководители проекта, именно этот факт необычен для всей Европы.

“Как географически, так и символически наше местоположение дает нам возможность создавать уникальные связи. Первоначальным лозунгом было то, что Нарва — это одновременно и восток, и запад, и начало, и конец. В проекте мы не хотели создать противостояние двух стран, а, наоборот, подчеркивали тесное сотрудничество”, — говорит Сергеев.

“Иногда, когда в Ивангородской крепости проходит какой-нибудь концерт, его можно услышать и на другом берегу реки. И наоборот”, — рассказывает мэр Нарвы Алексей Евграфов о неожиданных культурных связях между двумя соседними городами.

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Кроме того, участники Narva2024 планируют задействовать в реализации проекта всё Ида-Вирумаа, Раквере и соседний Ивангород, а также Санкт-Петербург и даже Москву.

Иван Сергеев подчеркивает тот факт, что в Европейском Союзе около шести миллионов человек считают русский язык своим родным языком и для которых русская культура — не пустое слово.

“Политика и культура должны быть взаимосвязаны, но, к сожалению, до сих пор этого не произошло. Мы всегда акцентируем внимание на том, что культура — это инструмент, с помощью которого можно решить многие проблемы. Часто говорят, что из-за близости к границе, интересы жителей Нарвы связаны скорее с Россией, чем с Таллинном. Но это заблуждение. Я вот — русский, но моя страна — Эстония. И я очень люблю свою Родину”.

Русская культура Эстонии — богатство страны