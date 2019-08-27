27.08.2019, 15:36

Судьба культурной столицы Европы решится уже завтра | Как аннексия Крыма повлияла на слоган проекта “Нарва 2024”

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Turist.ee
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Narva linnapea ja peaarhitekt
Foto: Tiit Blaat

Все знают, что Нарва — необычный город. Здесь на центральной площади находится пограничный пункт. Прогуливаясь по Нарве, можно услышать песни, которые доносятся с другого берега реки. В городе столетиями живут бок о бок русские и эстонцы, сочетая в себе традиции эстонской и русской культур. Так почему бы Нарве не стать культурной столицы Европы в 2024 году?!

Уже завтра будет известно, станет ли Нарва, представленная громким лозунгом “Narva is next”, культурной столицей Европы в 2024 году, пишет Eesti Päevaleht.

“Этот лозунг родился в средствах массовой информации после событий в Крыму”, — говорит Иван Сергеев, главный архитектор города и руководитель проекта Narva2024. “С нами связывались журналисты из разных стран и городов, спрашивая, станет ли Нарва следующей целью России. Ведь у нас можно сделать красивую фотографию с крепостями по обе стороны реки, а затем вставить этот снимок в какую-нибудь животрепещущую статью”.

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По словам Сергеева, представители города годами пытались объяснить, что несмотря на тот факт, что большинство населения Нарвы своим родным языком считает русский, это вовсе не означает, что они являются протеже Путина. “Этот лозунг немного напоминает выкрик: у нас действительно много общего. Но здесь все намного сложнее, чем, например, где-то в центральной части Эстонии. Однако это и интереснее, ведь в статусе культурной столицы Европы мы можем о многом рассказать и много показать”, — объясняет он.

Уникальное положение пограничного города


Нарва вновь стремится стать центром сотрудничества между востоком и западом, как это было несколько сотен лет назад. Город стоит на самой границе страны и Европейского Союза, а главный пограничный пункт расположен на центральной площади. Как считают руководители проекта, именно этот факт необычен для всей Европы.

“Как географически, так и символически наше местоположение дает нам возможность создавать уникальные связи. Первоначальным лозунгом было то, что Нарва — это одновременно и восток, и запад, и начало, и конец. В проекте мы не хотели создать противостояние двух стран, а, наоборот, подчеркивали тесное сотрудничество”, — говорит Сергеев.

“Иногда, когда в Ивангородской крепости проходит какой-нибудь концерт, его можно услышать и на другом берегу реки. И наоборот”, — рассказывает мэр Нарвы Алексей Евграфов о неожиданных культурных связях между двумя соседними городами.

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Кроме того, участники Narva2024 планируют задействовать в реализации проекта всё Ида-Вирумаа, Раквере и соседний Ивангород, а также Санкт-Петербург и даже Москву.

Иван Сергеев подчеркивает тот факт, что в Европейском Союзе около шести миллионов человек считают русский язык своим родным языком и для которых русская культура — не пустое слово.

“Политика и культура должны быть взаимосвязаны, но, к сожалению, до сих пор этого не произошло. Мы всегда акцентируем внимание на том, что культура — это инструмент, с помощью которого можно решить многие проблемы. Часто говорят, что из-за близости к границе, интересы жителей Нарвы связаны скорее с Россией, чем с Таллинном. Но это заблуждение. Я вот — русский, но моя страна — Эстония. И я очень люблю свою Родину”.

Русская культура Эстонии — богатство страны

Как относятся руководители Нарвы к конкуренции с Тарту, где бюджет в три раза больше, а опыт проведения подобных соревнований богаче?

“Давайте рассмотрим это на примере футбола. Казанский клуб “Рубин” играл со знаменитой Барселоной, где, как известно, футболистам платят намного больше и где совсем другие финансовые возможности. Но “Рубин” выиграл 2:1. Деньги ничего не значат!“ — отвечает на вопрос Евграфов. “Не хватило времени — это да, но нам помогали люди, которые уже были в курсе всех деталей этого конкурса. Они прежде всего думали о том, как все сделать максимально хорошо и быстро”.

Иван Сергеев, в свою очередь, подчеркивает преимущества Нарвы: Нарва увлекательна, интересна и очень разнообразна. “Наш уровень на международной сцене очень отличается от Тарту”, — отмечает он.

В пользу нарвских руководителей говорит и тот факт, что Нарва может в случае получения статуса культурной столицы Европы выиграть намного больше, чем Тарту. В качестве примера Сергеев приводит итальянский город Матеру, провозглашенную одной из культурных столиц Европы в этом году. “Конкурс был очень жесткий. Сейчас Матера — очень красивый город, но ведь так было не всегда. Они сумели доказать, что победа в этом конкурсе им нужна больше всего”, — добавляет Сергеев.

Одним из условий подачи заявки было составление долгосрочной стратегии культурного развития города, которая единогласно была одобрена Нарвским советом в июне этого года. Стратегия в значительной степени опирается на идеи местного населения и тесно связана с программой культурной столицы Европы. Сергеев отмечает, что у города налажен хороший контакт с жителями, свободно владеющими эстонским, русским и английским языками и заинтересованными в реализации разных интересных идей и достойных проектов.

Политические ветры перемен

Нарва представила свой проект “Культурной столицы 2024”, отвечающий всем требованиям, в срок. Но политические события прошлой осени и зимы поставили под большой вопрос реализацию этого проекта в будущем.

В первом туре отбора культурной столицы городской совет поддержал план выдвижения Нарвы на конкурс. После второго тура на реализацию проекта было выделено 75 000 евро, хотя изначально стоимость проекта оценивалась в 210 000 евро, и городское правительство обещало эти деньги найти.

Но переговоры с городским советом затянулись. Председатель совета Ирина Янович обвинила руководителей проекта в вымогательстве, в результате чего Хелен Силдна, занимающаяся всеми деталями этой программы, отказалась от дальнейшей работы в Narva2024.

Ситуация вновь начала меняться после того, как Алексей Воронов, председатель фракции Narva Kodulinn в горсобрании Нарвы и руководитель муниципальной фирмы Narva Vesi, был обвинен в коррупции и приговорен к тюремному заключению. Сразу же после этого проекту были выделены дополнительные 85 000 евро. Хотя мэр Нарвы Алексей Евграфов не считает, что это связано с заключением Воронова под стражу.

Евграфов стал мэром Нарвы только весной этого года. По его словам, проект Narva2024 стал успешным только благодаря тому, что удалось убедить всех членов совета в важности данной программы. Кроме того, очень много сделало и гражданское движение MyNarva2024, которое собрало тысячи подписей в поддержку этого проекта.

“Только через три месяца интенсивной работы мы смогли доказать себе, жителям города, всему региону и, конечно же, комиссии, что мы справимся!“ — отмечает Сергеев. “У нас очень хороший проект как по содержанию, так и по форме, он полностью соответствует всем требованиям и ожиданиям. И мы сделали это! Мы надеемся, что все получится!”

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В общей сложности в 2024 году звание культурной столицы Европы будут носить три города. Кроме Эстонии звание культурной столицы получит один город в Австрии, а также один город из государств Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страна-кандидат в Евросоюз (Албания, Македония, Черногория, Сербия, Турция) или возможной страны-кандидата (Босния и Герцеговина и Косово).

В Эстонии культурная столица будет выбираться во второй раз, поскольку в 2011 году это почетное звание носил Таллинн. В этом году культурными столицами Европы являются итальянская Матера и болгарский Пловдив.

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