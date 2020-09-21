21.09.2020, 11:00

Сумасбродство в эпоху коронавируса: билеты на авиарейсы "в никуда" раскупают как горячие пирожки


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Сумасбродство в эпоху коронавируса: билеты на авиарейсы "в никуда" раскупают как горячие пирожки
Scanpix, Reuters, Loren Elliott

Австралийская авиакомпания Qantas решила найти творческий подход к коронакризису и предложила своим клиентам рейс, который начинается и заканчивается в одном пункте. Оказалось, такая бизнес-модель очень даже популярна, пишет Kroonika.

Как сообщает Fox News, первый рейс состоится 10 октября. Согласно плану, самолет Boeing 787 вылетит из аэропорта Сиднея, пролетит над самыми известными австралийскими природными достопримечательностями, после чего вернется в исходную точку. Продолжительность рейса — 7 часов.

Представители авиакомпании заверяют, что во время рейса пассажиры смогут насладиться великолепными видами с высоты птичьего полета и увидеть много интересных объектов, в том числе Сиднейскую гавань и Большой Барьерный риф. Промежуточных остановок не предусмотрено.

На такой необычный полет было доступно 134 места. Стоимость билетов варьировалась от 575 до 2765 долларов. Как сообщает авиакомпания, все билеты были раскуплены в течение 10 минут.

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По мнению экспертов, бешеная популярность рейсов “в никуда” обусловлена строгими ограничениями на поездки, введенными в Австралии. Такие нестандартные предложения дают людям возможность почувствовать, что путешествия вновь возможны.

Qantas — не единственная авиакомпания, предлагающая подобные рейсы. С такими же предложениями уже выступили некоторые азиатские перевозчики, чьи рейсы “в никуда” также пользуются большой популярностью.

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