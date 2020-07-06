Суп из заячьей травы и джин-тоник из таволги: как дикие растения нашли свое место в финской кулинарии

На работу в Villd Георгий попал совершенно случайно. Четыре года назад он переехал в Хельсинки из Санкт-Петербурга на учебу, потом молодому повару просто была нужна работа. Изначально Георгий почти ничего не знал про лесные растения, но энтузиазм основателя ресторана Осси Палонева быстро передался и ему.
Распространение ресторанных блюд из диких растений соответствует мировому тренду: люди все больше интересуются экологичной едой, выращенной или собранной неподалеку. Кроме того, в диких травах очень много витаминов. Если верить Георгию, то мода на дикие растения — не только временное явление.
- Мы видим дикие растения как одну из вещей, которой люди должны увлекаться в будущем, по крайней мере, в Финляндии. Потому что лес есть везде. Даже в Хельсинки вы можете выйти, перейти через дорогу и насобирать себе трав на обед. Если у вас есть, например, какой-то безвкусный рис, вы легко можете усилить его вкус дикими травами, уже не говоря о протеинах, которые можно собрать прямо в лесу.
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