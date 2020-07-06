Суп из заячьей травы и джин-тоник из таволги: как дикие растения нашли свое место в финской кулинарии

Солнце светит, птицы поют, даже дышится как-то легче… Мало кто может начать свой рабочий день походом в лес. У Георгия Скрюченкова зачастую получается именно так: из центра Хельсинки он направляется в ближайшую рощу для того, чтобы собрать все необходимые ингредиенты для приготовления блюд в ресторане.

На этот раз он собирает кислицу, то есть заячью траву, которую в столичном ресторане Villd используют для супа. Рецепт каждого блюда, подаваемого в этом веганском ресторане, выстраивается вокруг диких растений.

Хотя еда из лесных трав появилась в ресторанах совсем недавно, можно сказать, что все новое — это хорошо забытое старое.

– В лесу есть десятки трав, которые вы можете собрать для еды, и они будут все отличаться по своему вкусу и текстуре. Многие люди об этом не знают, но всё ещё есть старички, которые могут зайти ко мне в ресторан и сказать: ой, я вот эту траву всю жизнь ел, — рассказывает Георгий.