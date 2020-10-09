Таави Аас: чартерные перелеты в Египет и Турцию запрещены

“Это касается внутриевропейских авиаперевозок. Для [таких] авиаперевозок ограничений, по сути, нет: ограничение действует, когда средний показатель [кумулятивной заболеваемости за 14 дней] достигает двукратного среднего показателя по ЕС. Такое же ограничение действует и для внутриевропейских чартерных рейсов”, — сказал министр экономики Таави Ааса.

“Приближаются школьные каникулы, весной у нас был плохой опыт. Обычно люди чартерным рейсом хотят полететь в Египет и Турцию. В Египте делают мало тестов, и уровень заражения там практически не определить. А в Турции результат тестов вызывает сомнения. В Эстонии мы используем отчеты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), и их информация надежна”, — объяснил Аас.