Таави Аас: необходимо при первой возможности закрыть минскую авиалинию

Правительство уполномочило Министерство экономики и коммуникаций принимать решения по поводу ограничения работы авиалиний для предотвращения распространения COVID-19.
Правительство на вчерашнем кабинетном заседании приняло решение, в соответствии с которым Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Министерством социальных дел получит право решать, разрешать ли авиационное сообщение в соответствии с ситуацией в области здоровья населения и уровнем распространения COVID-19 в Эстонии и других странах.
“То, что авиакомпании стремятся вновь открыть полеты на таллиннском направлении, конечно, похвально, однако мы должны делать это постепенно и исходя из эпидемиологической обстановки в других странах. Поскольку каждое новое смягчение ограничений способствует росту контактов, а это, в свою очередь, может способствовать росту заболеваемости, мы должны двигаться шаг за шагом”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
“Важно, чтобы авиакомпании и туристические бюро не опережали события. Только вчера мы приняли с министрами транспорта Латвии и Литвы решение о том, что сначала откроем авиасообщение между странами Балтии. Остальные направления мы будем открывать постепенно, если ситуация это позволит, и будем исходить из четких принципов”, — добавил Аас.
“Поэтому в ближайшие дни выяснится, можно ли с новой недели открыть авиасообщение с Амстердамом и Копергагеном. Эпидемиологическую обстановку в других странах мы ежедневно отслеживаем в сотрудничестве с Департаментом здоровья и на основании этой информации будем принимать решения по поводу открытия авиалиний. Конечно, необходимо при первой возможности закрыть минскую авиалинию, поскольку в Белоруссии уровень распространения вируса вызывает тревогу. Сегодня можно сказать, что из Таллинна можно было бы открыть авиалинию, например, в Норвегию и, помимо Франкфурта, также в другие города Германии”, — сказал Аас.
При поездках за границу по-прежнему необходимо принимать в расчет действующие в других странах правила въезда, самая свежая информация о которых есть на домашней странице Министерства иностранных дел. Также все прибывающие из других стран должны считаться с действующими в Эстонии ограничениями на въезд.
Решение основано на необходимости защищать здоровье населения, а также на постановлении Европейского союза, согласно которому страна-член может отказаться от свободы передвижения, ограничить ее или ввести дополнительные условия, чтобы справиться с неожиданно возникшими кратковременными проблемами, которые вытекают из неизбежной или непредвиденной ситуации.
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