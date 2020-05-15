Таави Аас: необходимо при первой возможности закрыть минскую авиалинию

Правительство на вчерашнем кабинетном заседании приняло решение, в соответствии с которым Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с Министерством социальных дел получит право решать, разрешать ли авиационное сообщение в соответствии с ситуацией в области здоровья населения и уровнем распространения COVID-19 в Эстонии и других странах.

“То, что авиакомпании стремятся вновь открыть полеты на таллиннском направлении, конечно, похвально, однако мы должны делать это постепенно и исходя из эпидемиологической обстановки в других странах. Поскольку каждое новое смягчение ограничений способствует росту контактов, а это, в свою очередь, может способствовать росту заболеваемости, мы должны двигаться шаг за шагом”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

“Важно, чтобы авиакомпании и туристические бюро не опережали события. Только вчера мы приняли с министрами транспорта Латвии и Литвы решение о том, что сначала откроем авиасообщение между странами Балтии. Остальные направления мы будем открывать постепенно, если ситуация это позволит, и будем исходить из четких принципов”, — добавил Аас.