Таиланд будет закрыт для иностранных туристов до марта
Власти Таиланда прогнозируют, что королевство будет закрыто для международного туризма до второго квартала 2021 года, сообщает газета The Thaiger.
Власти Таиланда прогнозируют, что королевство будет закрыто для международного туризма до второго квартала 2021 года, сообщает газета The Thaiger.
“Перспективу открытия страны не раньше марта озвучил министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана. По его словам, необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений”, — пишет издание.
В свою очередь, ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантин. Также они требуют от властей создания “туристических коридоров” с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.
“На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие страны охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя”, — резюмирует Ратчакитпракан.
Он добавил, что китайские власти также советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.
В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30. Всего за месяц королевство посетила 1 000 путешественников.
Туристическую визу STV могут получить и граждане Эстонии. Правда, добраться из нашей страны до Таиланда довольно проблематично — полет будет как минимум с 2 пересадками и длительным ожиданием в аэропортах. Кроме того, въезд в Таиланд связан со множеством ограничений. Туристам нужно сделать тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Халява: Сразу 22 приложения раздают бесплатно в Google Play
Насколько богатым был Марадона при жизни
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID