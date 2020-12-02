Таиланд будет закрыт для иностранных туристов до марта

“Перспективу открытия страны не раньше марта озвучил министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана. По его словам, необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений”, — пишет издание.

В свою очередь, ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантин. Также они требуют от властей создания “туристических коридоров” с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

“На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие страны охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя”, — резюмирует Ратчакитпракан.

Он добавил, что китайские власти также советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.