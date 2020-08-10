Таиланд не откроет границы для иностранных туристов ранее 2021 года

При этом представители тайского туристического рынка уже предложили еще один вариант для “допуска” туристов. Было предложено разрешить туристам вернуться в Таиланд в четвертом квартале — однако речь пойдет только о туристах из городов, в которых не было случаев инфицирования в течение как минимум 30 дней, и они смогут путешествовать только в определенных провинциях и останавливаться только в нескольких отелях. Также с туристов предложили брать “отрицательный” тест на коронавирус за 72 часа до вылета, проверку на вирус по прилету и страховку.

Отметим, что в Таиланде в туристическом секторе было занято 4 миллиона человек, и с учетом того, что компании не имели выручки за последние 6 месяцев, безработица в этом секторе вскоре может превысить 2,5 миллиона. При этом официальная статистика по коронавирусу с Таиланде очень низкая — согласно данным университета Джона Хопкинса, всего в Таиланде заболели 3’351 человек, из них 3’160 выздоровели и число активных случаев составляет всего 133 человека — при учете официального населения в 69.3 млн это соответствует всего 0.2 человека на 100 тысяч жителей.