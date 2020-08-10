10.08.2020, 12:01

Таиланд не откроет границы для иностранных туристов ранее 2021 года


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Таиланд не откроет границы для иностранных туристов ранее 2021 года
Photo by Frankie Spontelli on Unsplash

Таиланд скорее всего не откроет свои границы для туристов вплоть до начала 2021 года, поэтому у туристического бизнеса королевства есть риск пропустить не только высокий зимний сезон, когда во время рождественских каникул и новогодних праздников в Таиланд приезжает огромное количество европейских туристов, но и время китайского нового года.

“Не было никаких разговоров о графике открытия страны для въездного или выездного отдыха и путешествий во время еженедельных национальных встреч по Covid-19”, — заявил заместитель руководителя Управления по туризму Таиланда по международному маркетингу TAT (государственное Тайское Агентство по Туризму) Чаттан Кунджара На Аюдхья. По его словам, правительство Таиланда отличается “очень и очень осторожным” подходом в вопросе открытия границ. Соответственно, он и не ожидает, что Таиланд будет принимать туристов как минимум до 2021 года. “Я не вижу сигнала от правительства о том, что страна откроется в этом году. Это оказывает сильное давление на индустрию туризма. Рождественский период, обычный высокий сезон, находится под угрозой, и я с ужасом смотрю даже на китайский Новый год в феврале”, — заявил он.

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Кроме того, по его словам, разговоры о “туристических пузырях”, начавшиеся ранее, приостановлены. Причина — вспышки заболеваний во многих странах, откуда Таиланд надеялся получить туристов — например, во Вьетнаме. При этом в Таиланде постепенно расширяют списки тех, кому разрешено въезжать в страну — в том числе, туда допустили медицинских туристов — правда при условии 14-дневного карантина, пишет TourProm.

Однако представитель руководства ТАТ также отметил, что планы обсуждения “туристических пузырей” пока не сняты с повестки дня. Также обсуждаются планы безопасных путешествий, для которых туристы могут провести на территории страны минимум 30 дней. Также рассматривается возможность допустить туристов на отдельные островные территории — Пхукет или Самуи. Но пока дальше стадии обсуждения это не идет: правительство занимает выжидательную позицию, желая оценить, какой эффект произведет очередное послабление.

При этом представители тайского туристического рынка уже предложили еще один вариант для “допуска” туристов. Было предложено разрешить туристам вернуться в Таиланд в четвертом квартале — однако речь пойдет только о туристах из городов, в которых не было случаев инфицирования в течение как минимум 30 дней, и они смогут путешествовать только в определенных провинциях и останавливаться только в нескольких отелях. Также с туристов предложили брать “отрицательный” тест на коронавирус за 72 часа до вылета, проверку на вирус по прилету и страховку.

Отметим, что в Таиланде в туристическом секторе было занято 4 миллиона человек, и с учетом того, что компании не имели выручки за последние 6 месяцев, безработица в этом секторе вскоре может превысить 2,5 миллиона. При этом официальная статистика по коронавирусу с Таиланде очень низкая — согласно данным университета Джона Хопкинса, всего в Таиланде заболели 3’351 человек, из них 3’160 выздоровели и число активных случаев составляет всего 133 человека — при учете официального населения в 69.3 млн это соответствует всего 0.2 человека на 100 тысяч жителей.

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