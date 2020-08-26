Таиланд откроет остров Пхукет для туристов
Власти Таиланда решили с 1 октября открыть остров Пхукет для туристов, сообщает портал Travel off Path.
Власти Таиланда решили с 1 октября открыть остров Пхукет для туристов, сообщает портал Travel off Path.
По данным издания, доступность острова для иностранцев станет репетицией перед открытием остальных провинций страны и перезапуском международного туризма, сообщает Новая Газета.
Требования к въезду в королевство довольно строгие, и они могут стать препятствием для большинства туристов. Так, иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в номере отеля. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу.
Параллельно туристам необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.
Результаты отрицательного теста на коронавирус могут потребовать и по прилете в аэропорту Пхукета.
Для того чтобы посетить другие провинции Таиланда, нужно после двух недель карантина сдать третий тест на COVID-19. Если он будет отрицательным, то турист сможет без проблем покинуть остров.
Власти Таиланда пока не уточнили, граждане каких стран смогут посетить Пхукет. Предполагается, что в приоритетном порядке будут включены соседние государства, где успешно борются с коронавирусом, а также страны, имеющие важные социально-экономические связи с королевством.
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