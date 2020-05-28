Таиланд сохранит часть ограничений для туристов даже после открытия границ

“Несмотря на то, что ряд европейских стран постепенно снимают ограничения и разрешают туризм, границы Таиланда все еще плотно закрыты. Вероятно, международный туризм в стране возобновится не раньше четвертого квартала. Но даже тогда не все ограничения будут сняты”, — пишет портал.

Первоначально власти Таиланда планируют возобновить туризм только со странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой и создать “туристические коридоры”.

“Мы не можем рисковать нашей системой здравоохранения, поэтому будем внимательно смотреть на ситуацию с COVID-19 в стране, прежде чем разрешить оттуда поездки. Кроме того, туристические объекты в Таиланде должны подготовиться к приему гостей в условиях “новой нормальности”, — цитирует CNN Travel представителей Управления по туризму Таиланда (TAT).

Отмечается, что даже после открытия границ туристы смогут посетить только определенные места. А на острова Пханган и Самуи, например, путешественников смогут допустить на условиях длительного пребывания, чтобы было легче контролировать эпидемиологическую обстановку.