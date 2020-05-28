Таиланд сохранит часть ограничений для туристов даже после открытия границ
Таиланд сохранит часть ограничений для туристов даже после открытия границ, которое предположительно состоится в четвертом квартале года, сообщает CNN Travel.
Таиланд сохранит часть ограничений для туристов даже после открытия границ, которое предположительно состоится в четвертом квартале года, сообщает CNN Travel.
“Несмотря на то, что ряд европейских стран постепенно снимают ограничения и разрешают туризм, границы Таиланда все еще плотно закрыты. Вероятно, международный туризм в стране возобновится не раньше четвертого квартала. Но даже тогда не все ограничения будут сняты”, — пишет портал.
Первоначально власти Таиланда планируют возобновить туризм только со странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой и создать “туристические коридоры”.
“Мы не можем рисковать нашей системой здравоохранения, поэтому будем внимательно смотреть на ситуацию с COVID-19 в стране, прежде чем разрешить оттуда поездки. Кроме того, туристические объекты в Таиланде должны подготовиться к приему гостей в условиях “новой нормальности”, — цитирует CNN Travel представителей Управления по туризму Таиланда (TAT).
Отмечается, что даже после открытия границ туристы смогут посетить только определенные места. А на острова Пханган и Самуи, например, путешественников смогут допустить на условиях длительного пребывания, чтобы было легче контролировать эпидемиологическую обстановку.
Сейчас в Таиланде действует обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих. Международные коммерческие рейсы запрещены до 30 июня. До этой же даты в стране действует режим ЧС.
Между тем, в Таиланде по состоянию на 27 мая зарегистрировано лишь 3054 случая COVID-19, скончались 57 человек. Ежедневный прирост случаев заражения либо минимальный, либо отсутствует.
“Таиланд сосредоточен на внутреннем туризме. Уже возобновили работу торговые центры, рынки, музеи и часть туристических достопримечательностей. Как ожидается, в июне откроются некоторые курорты, национальные и тематические парки”, — отмечает CNN.
Транспорт в стране также возобновил работу, число внутренних рейсов постепенно увеличивается. Тем не менее, международный аэропорт Пхукета остается закрытым до дальнейшего уведомления. Именно на Пхукете было зарегистрировано больше всего случаев COVID-19.
“Несмотря на то, что местные жители уже начали путешествовать, это — капля в море. Таиланд очень зависим от иностранных туристов, особенно из стран Азии — Китая, Сингапура, Гонконга, Малайзии. Доходы от туризма составляют 12-14% ВВП. Турбизнес испытывает большие трудности”, — пишет портал.
В 2019 году Таиланд посетило 40 млн туристов. По итогам 2020 года в стране ждут лишь 14-16 млн гостей.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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