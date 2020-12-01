Таиланд заново открывает страну для туристов

Таиланд желает вам теплого и энергичного праздничного отпуска!

Наступила холодная зима, и вы наверняка жаждете солнышка и тёплого отдыха — вам хотелось бы оказаться в Таиланде.

Таиланд начинает открываться и готов приветствовать вас, когда вы решите туда отправиться.

Таиланд осторожно делает свой первый шаг по открытию страны для иностранных посетителей и начинает длительный процесс восстановления своего туристического сектора. Цель состоит в том, чтобы помочь возродить туристическую отрасль страны, сохранив при этом эффективные меры контроля и предотвращения COVID-19. Призывая туристов соблюдать все необходимые требования перед въездом и во время пребывания в стране, правительство Таиланда стремится обеспечить безопасность и благополучие иностранных туристов во время их нахождения в Таиланде.

Туристическая виза (TR) — самый распространенный вид визы с максимальным сроком пребывания 60 дней, и любой путешественник может подать заявку на получение туристической визы независимо от того, откуда он прибывает. Для иностранных гостей предлагается несколько типов виз. Специальная туристическая виза (STV) предназначена для иностранных туристов, которые хотят остаться в стране на срок до 90 дней, и её можно продлевать дважды, что означает, что путешественники могут оставаться в стране до 9 месяцев. Кроме того, въезд в Таиланд доступен и тем, у кого есть долгосрочная виза типа O-A или O-X или разрешение на повторный въезд для вышеупомянутых типов виз.

Путешественники могут подать заявление на получение всех остальных типов виз. Исключение составляет специальная туристическая виза (STV), которая будет выдаваться туристам из стран с низким уровнем риска, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Таиланда. Посетители также должны строго соблюдать меры контроля COVID-19 в Таиланде и должны быть готовы соблюсти 15-дневный карантин по прибытии в сертифицированную гостиницу или больницу, которая функционирует как карантинный объект. Кроме того, обязательно наличие медицинского страхования на сумму не менее 100 000 долларов США. Подробнее о медицинском страховании читайте здесь.

Путешественники могут подать заявку на визу непосредственно в местном посольстве Таиланда.

Пожалуйста, свяжитесь с посольством Королевства Таиланд.

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